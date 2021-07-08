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Bursa masal diyarına dönüşüyor - Son Dakika

Bursa masal diyarına dönüşüyor

08.07.2021 13:07
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Evvel Zaman Masal Şenliği' Türkiye'nin dört bir yanından gelen 20 masal anlatıcısını 40 masalla başta çocuklar olmak üzere tüm Bursalılarla buluşturuyor.

Şenliğin tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, masal tutkunlarına masal otobüsü ve masal evi projelerinin de müjdesini verdi.

'Herkes için her yerde sanat' parolası ile pandemi nedeniyle son 1 yıldır kültürel ve sanatsal etkinlikleri dijital platforma taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte Bursalıları yüz yüze etkinliklerle buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Evvel Zaman Masal Şenliği' de pandemi nedeniyle durağan bir hal alan Bursa'nın sosyal hayatına ayrı bir renk katacak. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel danışmanlığında hazırlanan etkinlik, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu işbirliği ile 8-9-10-1 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen 20 masal anlatıcısı toplam 40 masalı kentin farklı noktalarındaki açık alanlarda Bursalılarla buluşturacak.

Masal kuşu düşbazlarını bekliyor

Şenliğin tanıtım toplantısı Merinos Park'taki Açıkhava Kütüphanesi'nde düzenlendi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel de katıldı. Bursa'nın ilk masal şenliği hikayesinin 'Bir varmış bir yokmuş, diyarın birinde, ulu bir dağın eteğinde, dünyanın en mutlu ve en çalışkan insanları yaşarmış' sözleriyle başladığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu hikayenin bir çınarın gölgesinde anlatılan masallarla devam edeceğini kaydetti. "Masal kuşu düşbazlarını bekliyor" sloganı ile yola çıktıklarını dile getiren Başkan Aktaş, vatandaşların sadece fiziken değil, ruhen ve sosyal açıdan da normalleşmesinin önemini vurgulayıp, şenliğin bu bağlamda birleştirici bir rol oynayacağını kaydetti.

"Bursalılar ersin muradına…"

Tarihî dokusu, doğası ve kültürel zenginliğiyle bugüne kadar pek çok büyük organizasyona ev sahipliği yapan Bursa'nın masal şenliğine de hazır olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Yurt dışında da pek çok örneği bulunan masal anlatıcılığı etkinliklerine farklı bir yorumla yaklaşıp, özgün bir şenlik ortaya koymayı amaçlıyoruz. Şenlikle salgın sonrası adeta bir Zümrüdüanka gibi yeniden renklenen şehrin dört bir yanında bir masal atmosferi oluşturmayı hedefliyoruz. 8 Temmuz Perşembe günü Bursa Kent Müzesi önünde Dilek Türkan konseriyle başlayacak olan Evvel Zaman Masal Şenliği boyunca 2 drama çalışması ve 11 farklı atölye çalışması da uygulanacak. Bursa Kent Müzesi önü, Zafer Plaza Meydanı, Hüdavendigar Kent Parkı, Mudanya Sahil, Tophane Meydanı, İznik sahil, Kumla sahil ve Cumalıkızık köy kahvesi gibi şehrin seçilmiş noktalarında kurulacak masal sahnelerinde anlatılacak masallarla küçük-büyük ayırt etmeden herkesle masallarımız buluşturulacak. Bursalıları daha pek çok güzel program ve faaliyet bekliyor. Ne diyelim, Bursalılar ersin muradına, biz çıkalım kerevetine…" diye konuştu.

Masal evi müjdesi

Bu arada Babalar Günü etkinlikleri kapsamında sosyal medya üzerinde Anadolu Masalları Projesi'ne konuk olup, çocuklara masal anlatan ve bu etkinlikte çocukların yoğun isteği üzerine 'Masal Evi' projesini dile getiren Başkan Aktaş, bu projeyi de kamuoyuna duyurdu. Bursa'ya bir Masal Evi kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Aktaş, şenlik kapsamında masal otobüsü projesinin de devreye alınıp, özellikle kırsal mahallelerde çocukların masalla buluşturulacağını da sözlerine ekledi.

Masal yalnızlığın ilacı

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel de kent ortamının insanları yalnızlaştırdığına dikkat çekerek, "Kent ortamında insanlar bir araya gelemiyor, yüz yüze bakıp, göz göze gelip dertleşemiyor. Kendi hissettiklerini başka biriyle paylaşamıyor ve yalnızlaşıyor. Masal işte bu yalnızlığın, bu aktarımsızlığın, bu yoksullaşmanın en büyük ilacı ve şifası.Kültürel kodlarımızdan önemli bir unsur olan masal ve masal anlatıcılığının yeniden canlandırılmasına öncülük eden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de geleceğe dair bir vizyon oluşturmak ve hayal kurabilmek için öncelikle geçmişe dair birikim olması ve o birikimle de bağların kopmaması gerektiğini belirterek, sözlü kültürün aktarılması ve çocukların hayal gücünün genişlemesi için masalların büyük önem taşıdığını kaydetti. İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise özellikle kırsal mahallelerdeki çocuklara ulaşma noktasında masal otobüsü projesinin büyük önem taşıdığını hatırlatarak, Masal evi projesinin de sadece çocuklara değil her yaş gurubuna hitap edebileceğini vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de kültür, tarih ve turizmin bir hikayeye dayanırsa daha anlamlı olduğunu ve böylelikle geleceğe aktarılabildiğini vurgulayarak, Bursa'nın kültürel değerleri ve turizm bölgeleri ile alakalı hikayeler ve masallar yazdırılıp, bu konuda bir yarışma düzenlenebileceğini kaydetti.

Bu arada Başkan Aktaş'ın instagram üzerinden düzenlenen programda anlattığı masalı dinleyen çocuklardan Kestel Mehmet Akif Ersoy İlkokulu birincisi sınıf öğrencisi Hira Küçük, Masal Evi müjdesi üzerine arkadaşlarının yazdığı teşekkür mektuplarını Başkan Aktaş'a hediye etti. Naz Özdilek İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Ömer Efe Dilek de Başkan Aktaş'a üç masal elması, Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Fatıma Şevval Köse ise Mercan Kız Masalı'nı resmettiği tabloyu hediye etti. Başkan Aktaş, toplantının sonunda masal evi projesini ilk kez Babalar Günü'nde sosyal medya üzerinden yayınlanan programda duyan çocukların çektiği teşekkür videosunu izledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bursa masal diyarına dönüşüyor - Son Dakika


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