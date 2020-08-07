BURSA Maskeli hırsızın market kasasından para çalma anı kamerada - Son Dakika

BURSA Maskeli hırsızın market kasasından para çalma anı kamerada

Maskeli hırsızın market kasasından para çalma anı kameradaBursa'nın İznik ilçesinde, akaryakıt istasyonundaki markete kapıyı kırarak, giren yüzü siyah maskeli hırsız, kasadan 500 lira çaldı.

Maskeli hırsızın market kasasından para çalma anı kamerada

Bursa'nın İznik ilçesinde, akaryakıt istasyonundaki markete kapıyı kırarak, giren yüzü siyah maskeli hırsız, kasadan 500 lira çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, saat 04.00 sıralarında, İznik- Orhangazi yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Markete kapıyı kırarak, giren ve yüzünü siyah maskeyle gizleyen kimliği belirsiz kişi, kasadaki 500 lirayı çaldı. Çevresini kontrol ettikten sonra sigaraları da çalan hırsız, olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Polis, hırsızın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

BURSA Maskeli hırsızın market kasasından para çalma anı kamerada

Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 13:46

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Maskeli hırsızın market kasasından para çalma anı kamerada - Son Dakika
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