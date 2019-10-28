Son Dakika Haberleri: Bursa maskeli motosikletlinin tehlikeli yolculuğu
Son Dakika Güncel Bursa maskeli motosikletlinin tehlikeli yolculuğu

Bursa maskeli motosikletlinin tehlikeli yolculuğu

26 dakika önce

Maskeli motosikletlinin tehlikeli yolculuğuBursa'nın İnegöl ilçesinde, yüzünü maske ile kapatan motosiklet sürüsünün tehlikeli hareketleri, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Maskeli motosikletlinin tehlikeli yolculuğu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yüzünü maske ile kapatan motosiklet sürüsünün tehlikeli hareketleri, çevredekiler tarafından görüntülendi.

İnegöl ilçesi çevre yolunda, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün yoğun trafikte

tehlikeli hareketleri araçlarında bulunanlar tarafından tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, maske takan motosiklet sürücünün hızla giderken ayağını yere vurduğu, zaman zaman ayağa kalkmaya çalıştığı, el hareketleri yaparak yolda makas attığı görüldü.

Bursa maskeli motosikletlinin tehlikeli yolculuğu

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:51 Kaynak: DHA
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