Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası, TBMM'de sektörün sorunlarını aktardı - Son Dakika

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası (BMKO) Başkanı İsmail Akar ve Başkan Yardımcısı Engin Turan, milletvekillerine, sektörün sorunlarını aktardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), CHP, İYİ Parti, MHP ve AK Parti'nin Bursa, Antalya ve Çanakkale milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştiren Akar ve Turan, matbaacıların ve kırtasiyecilerin sorunları ile taleplerini iletti.

Sorunların ve taleplerin yer aldığı rapor dosyası da siyasi parti temsilcilerine sunuldu.

Akar, büyük bir ilgi ve destekle karşılaştıklarını, ziyaretten pozitif sonuçlarla ayrıldıklarını aktardı.

Matbaacı ve kırtasiyeci esnafının ayakta kalabilmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini belirten Akar, "Parti ayrımı yapmadan bütün vekillerimize ulaştık ve kendilerine esnafımızın taleplerini ilettik. Her bir milletvekili ve parti temsilcisi, bizleri dikkatlice dinledi ve hazırladığımız raporu incelemeye aldı. Üyelerimiz için mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.