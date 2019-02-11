Bursa Mavi Berelilerden 45 Yıl Sonra Komando Marşı

1954 ile 1980'li yıllar arasında Kayseri'de Kayseri Hava İndirme Tugayında Komanda olarak vatani görevini yapan askerlerden oluşan Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardım ve Kültür Derneğinin üyeleri 45 yıl sonra Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araya gelerek komanda marşını askerliğin ilk...

1954 ile 1980'li yıllar arasında Kayseri'de Kayseri Hava İndirme Tugayında Komanda olarak vatani görevini yapan askerlerden oluşan Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardım ve Kültür Derneğinin üyeleri 45 yıl sonra Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araya gelerek komanda marşını askerliğin ilk günündeki gibi yüksek sesle söyleyerek dağları inlettiler. Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardım ve Kültür Derneğinin üyeleri, İnegöl'ün kırsal İsaören mahallesinde ikamet eden ve babasını geçtiğimiz gün kaybeden Hamit Efe'yi ziyaret edip, taziyede bulundular. Merhum için dua eden 20 kişilik eski komando bölüğü, İstiklal marşını ve Komando marşını yüksek sesle bağırarak söylediler. 45 yıl önce vatani görevini yaparken seslendirdikleri Komando marşını, ilk günkü gibi adeta dağları inleterek söyleyen mavi bereli erler, büyük alkış aldılar.



İsaörenspor lokalinde düzenlenen taziye de edilen duanın ardından askeri nizamda İstiklal marşını okuyan eski komandolar, komando marşını da okuduktan sonra vedalaştılar.



Taziye programıyla alakalı konuşan Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardım ve Kültür Derneği Başkanı Erkan Hiçyılmaz, 'Bu gün dernek üyelerimizle beraber İsaören mahallesine geldik. Kayseri Hava İndirme Tugayı ikinci tabur birinci bölükten İnegöllü olan Hamit Efe kardeşimizin babası Necmi Efe'nin vefatının üzerine taziye ziyaretine geldik. Allah rahmet eylesin. O dönemin komanda arkadaşlarımız Bursa ve İstanbul bölgesinde yaşayan arkadaşlarımızla buradayız.ö dedi. Babası vefat eden Hamit Efe, 'Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ederim ' dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu

Paris'te Kadınların İmam Olacağı Cami Açılacak

Kaçak Avlanan 1 Ton 300 Kilogram Midye Ele Geçirildi

Acun Ilıcalı, Erdem Ekşioğlu'nun Sakatlanarak Survivor'a Devam Edemeyeceğini Duyurdu