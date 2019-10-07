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Bursa Mehter Takımı'nın acı kaybı

1 saat önce

Bursa Mehter Takımı'nda uzun yıllar görev yapan Mustafa Yiğit hayatını kaybetti.

Bursa Mehter Takımı'nın acı kaybı, System.String[]

Bursa Mehter Takımı'nda uzun yıllar görev yapan Mustafa Yiğit hayatını kaybetti.


Tarihi Bursa Mehter Takımı'nda uzun yıllar Zırh Muhafızlığı yapan Mustafa Yiğit yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Yiğit'in cenazesi bugün Emir Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. - BURSA

Mustafa Yiğit, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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