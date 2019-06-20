BURSA Meralar ıslah edilip hayvancılığın hizmetine sunuluyor

Meralar ıslah edilip hayvancılığın hizmetine sunuluyor Bursa
'nın Yenişehir
İlçesinde hayvancılığın canlandırılması için meralar ıslah ediliyor. 35 bin büyükbaş, 70 bin de küçükbaş hayvanın bulunduğu Yenişehir'de bu güne kadar 6 mahallede 700 dekarlık alanda mera ıslahı yapıldı.
Bursa'nın Yenişehir İlçesinde hayvancılığın kalkındırılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçede sürdürülen mera ıslah çalışmaları devam ediyor. Müdürlük, bugüne kadar 6 mahallede toplam 700 dekarlık alanda mera ıslahı gerçekleştirdi. Yenişehir'de 35 bin büyükbaş 70 bin de küçükbaş hayvan yetiştirildiğini belirten Belediye Başkanı Davut Aydın
, amaçlarının yem maliyetlerinin azaltılması ve mera alanlarının değerlendirilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Aydın, Karaköy
, Gündoğan
, Karacaali, Karasıl mahallerindeki meralar hayvan otlatılmasına açıldı. İncirli ve Köprühisar mahallelerinde ıslah edilen meralar ise geçen salı günü hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunuldu dedi.
Belediyenin, hayvan yetiştiricileriyle ortaklaşa çalışma yaptığına dikkat çeken Aydın, Çalışmalarda belediye olarak yakıt, gübre, tohum, araç ve gereçlerimizi kullanıyoruz. O bölgenin hayvan yetiştiricileri ise işgücü katkısında bulunuyorlar. İlçemizde toplam 17 bin dekar mera alanı bulunuyor. 700 dekarını ıslah ettik ve devamı gelecek. Üreticilerimize hayırlı olsun diye konuştu.
Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Rıdvan Sağlık'da, ilçede yüksek oranda hayvan varlığının bulunduğuna dikkat çekti. Sağlık, Mera ıslah projeleri kapsamında 700 dekarlık alanda ıslah çalışması gerçekleştirdik. Hayvan yetiştiricilerimizin kaba yem ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz dedi.
Köprühisar Mahallesi Muhtarı Harun Engür ile İncirli Mahallesi Muhtarı Ender Zengin ise, atıl durumdaki meralarının hayvancının hizmetine sunulmasının bölge hayvancılığının önemli bir eksiğini kapattığını anlattılar. Muhtarlar, ıslah çalışmalarından ötürü Belediye Başkanı Davut Aydın ve ekibine teşekkür ettiler.