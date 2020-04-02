BURSA Merdiven altı imalathanede 2 milyon liralık dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

Merdiven altı imalathanede 2 milyon liralık dezenfektan ele geçirildi

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, kaçak maske ve dezenfektan üretimi yapılan merdiven altı 2 imalathaneye baskın düzenlendi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan dezenfektan ele geçirildi.

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, gelen ihbar üzerine dün gece, Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir imalathaneye baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan tonlarca dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Piyasaya sürülmek için hazırlanan dezenfektanlara el konuldu. Ekiplerin baskın yaptığı ikinci adres ise Hüdavendigar Mahallesi'nde oldu. Merdiven altı imalathanede kaçak üretilen binlerce maske bulundu. İş yeri sahibi, kendisini"İznim yok, deneme aşamasındayım" diyerek, savunmaya çalıştı.

GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ, FIRSAT TANIMAYACAĞIZ?

Koronavirüs nedeniyle toplum sağlığının kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşın hem parasına göz dikip hem de sağlığını tehdit edenlere fırsat tanımayacaklarını söyledi.