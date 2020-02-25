Bursa merkez bankası başkanı murat uysal, bursa ticaret ve sanayi odası'nda açıklamalarda bulundu -... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa merkez bankası başkanı murat uysal, bursa ticaret ve sanayi odası'nda açıklamalarda bulundu -... - Son Dakika

Bursa merkez bankası başkanı murat uysal, bursa ticaret ve sanayi odası'nda açıklamalarda bulundu -...

6 saat önce

BURSA Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda açıklamalarda bulundu - 2.

BURSA Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda açıklamalarda bulundu - 2

Bursa merkez bankası başkanı murat uysal, bursa ticaret ve sanayi odası'nda açıklamalarda bulundu -...

Merkez Bankası, Murat Uysal, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:59 Kaynak: DHA
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