Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 42 şüphelinin yakalanması için operasyon yürütülüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 17 zanlı ile FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Elazığ, Isparta, Ordu, Trabzon, Yalova, Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, Denizli ve Amasya'da belirlenen adreslere operasyon başlattı.

Ekipler, 6'sı muvazzaf asker ve 7'si kapatılan askeri okulda öğrenci oldukları öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.