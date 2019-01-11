Son Dakika Haberleri: Bursa Merkezli 18 İlde Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı

Bursa Merkezli 18 İlde Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı

1 saat önce

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 18 kentte, 16'sı muvazzaf toplam 18 asker ile 4 askeri öğrenci, evlerinde gözaltına alındı.

Bursa Merkezli 18 İlde Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı, System.String[]
BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 18 kentte, 16'sı muvazzaf toplam 18 asker ile 4 askeri öğrenci, evlerinde gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'ye yönelik Bursa merkezli olarak Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari ve Bartın illerinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları ve ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları tespit edilen, 16'sı halen görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 14 astsubay ile 4 askeri öğrenci olmak üzere toplam 22 kişi, 41 adrese yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Savcılık tarafından sürdürülen soruşturmada 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:51 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa, Güncel
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