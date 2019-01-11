Bursa Merkezli 18 İlde Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı
1 saat önce
BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 18 kentte, 16'sı muvazzaf toplam 18 asker ile 4 askeri öğrenci, evlerinde gözaltına alındı.
BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 18 kentte, 16'sı muvazzaf toplam 18 asker ile 4 askeri öğrenci, evlerinde gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'ye yönelik Bursa
merkezli olarak Kayseri
, Erzurum
, Bingöl
, Hatay
, Tekirdağ
, Van
, Batman
, Çorum
, Yalova
, Trabzon
, İstanbul
, Ankara
, Şırnak
, Kocaeli
, Isparta
, Hakkari
ve Bartın
illerinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları ve ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları tespit edilen, 16'sı halen görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 14 astsubay ile 4 askeri öğrenci olmak üzere toplam 22 kişi, 41 adrese yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Savcılık tarafından sürdürülen soruşturmada 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:51 Kaynak: DHA
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