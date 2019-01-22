Son Dakika Haberleri: Bursa Merkezli 18 İlde Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan 22 Kişi Adliyede

Bursa Merkezli 18 İlde Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan 22 Kişi Adliyede

13 dakika önce

Bursa merkezli 18 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyedeBursa'da FETÖPDY soruşturması kapsamında 18 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14'ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 kişi olmak üzere toplam...

Bursa Merkezli 18 İlde Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan 22 Kişi Adliyede, System.String[]
Bursa merkezli 18 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyede

Bursa'da FETÖPDY soruşturması kapsamında 18 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14'ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 kişi olmak üzere toplam 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş FETÖPDY terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 gün önce Bursa merkezli 18 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 14'ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 kişi olmak üzere 22 kişiyi gözaltına aldı. FETÖPDY terör örgütünün mahrem yapı iletişim sistemi olan büfe telefonlarından mahrem imamlarınca arandıkları tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramaların ardından şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:32 Kaynak: DHA

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