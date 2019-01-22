Bursa Merkezli 18 İlde Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan 22 Kişi Adliyede
13 dakika önce
Bursa merkezli 18 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyedeBursa'da FETÖPDY soruşturması kapsamında 18 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14'ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 kişi olmak üzere toplam...
Bursa
merkezli 18 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyede
Bursa'da FETÖPDY soruşturması kapsamında 18 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14'ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 kişi olmak üzere toplam 22 kişi adliyeye sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisine yerleştirilmiş FETÖPDY terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 gün önce Bursa merkezli 18 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 14'ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 kişi olmak üzere 22 kişiyi gözaltına aldı. FETÖPDY terör örgütünün mahrem yapı iletişim sistemi olan büfe telefonlarından mahrem imamlarınca arandıkları tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramaların ardından şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyetteki sorgulamalarının ardından şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:32 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak'ta Putin ile Bir Araya Gelecek
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
Sıla Gençoğlu, Hazer Amani'den Sonra Başka Bir Erkekle Samimi Bir Şekilde Görüntülendi
Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı, Son Anda Kurtarıldı