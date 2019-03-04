Son Dakika Haberleri: Bursa Merkezli 19 İlde Fetö Operasyonu

Bursa Merkezli 19 İlde Fetö Operasyonu

31 dakika önce

Bursa TEM ekipleri, Bursa merkezli 19 ilde TSK'nın içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Bursa Merkezli 19 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
Bursa TEM ekipleri, Bursa merkezli 19 ilde TSK'nın içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı bulunan 25'i muvazzaf toplam 50 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Teşkilatı içerisine yerleştirdiği ve büfe telefonlarından ardışık periyodik telefon görüşmeleri yaptıkları tespit edilen 25'i muvazzaf 50 örgüt mensubunun yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yakalama ve arama kararı alan ekipler, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt mensuplarının yakalanması için Bursa merkez olmak üzere Antalya, İzmir, İstanbul, Şırnak, Ankara, Aydın, Hakkari, Şanlıurfa, Isparta, Balıkesir, Ağrı, Konya, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Malatya, Hatay ve Edirne'de operasyon yaptı. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:47 Kaynak: İHA

TSK, Bursa, 3. Sayfa
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