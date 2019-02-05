Bursa Merkezli 20 İlde Fetö Operasyonu
1 saat önce
Bursa merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker 32 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa
merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker 32 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün "mahrem askeri yapılanması" ve "ardışık/periyodik arama" yöntemlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında operasyon başlattı.
Bursa, Kocaeli
, Ankara
, Eskişehir
, İstanbul
, Muş
, Adıyaman
, Giresun
, Kahramanmaraş
, Amasya
, Siirt
, Batman
, Diyarbakır
, Tekirdağ
, İzmir
, Bayburt
, Mardin
, Hatay
, Ağrı
ve Sivas
'ta önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 32 zanlı yakalandı.
Şüphelilerden 20'sinin muvazzaf, 3'ünün eski asker olduğu öğrenildi. Bu kişilerin, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" üyesi oldukları ve büfe telefonlarından mahrem imamlarca ardışık/periyodik arandıkları öne sürüldü.
Diğer 9 zanlının ise FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında önceden çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:57 Kaynak: AA
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