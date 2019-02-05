Bursa Merkezli 20 İlde Fetö'ye Yönelik Operasyonda 20'si Muvazzaf 32 Şüpheli Gözaltına Alındı.
1 saat önce
Bursa merkezli 20 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 20'si muvazzaf 32 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa
merkezli 20 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 20'si muvazzaf 32 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:44 Kaynak: AA
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