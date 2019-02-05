Son Dakika Haberleri: Bursa Merkezli 20 İlde Fetö'ye Yönelik Operasyonda 20'si Muvazzaf 32 Şüpheli Gözaltına Alındı.

Bursa Merkezli 20 İlde Fetö'ye Yönelik Operasyonda 20'si Muvazzaf 32 Şüpheli Gözaltına Alındı.

1 saat önce

Bursa merkezli 20 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 20'si muvazzaf 32 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Merkezli 20 İlde Fetö'ye Yönelik Operasyonda 20'si Muvazzaf 32 Şüpheli Gözaltına Alındı., System.String[]
Bursa merkezli 20 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 20'si muvazzaf 32 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:44 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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