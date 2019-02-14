Bursa Merkezli 20 İldeki Fetö Operasyonu
36 dakika önce
Bursa merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa
merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa, Kocaeli
, Ankara
, Eskişehir
, İstanbul
, Muş
, Adıyaman
, Giresun
, Kahramanmaraş
, Amasya
, Siirt
, Batman
, Diyarbakır
, Tekirdağ
, İzmir
, Bayburt
, Mardin
, Hatay
, Ağrı
ve Sivas
'ta bazı adreslere yapılan baskınlarda yakalanan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Bursa Adliyesine getirildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün "mahrem askeri yapılanması" ve "ardışık/periyodik arama" yöntemlerinin deşifre edilmesi çalışmaları dolayısıyla 5 Şubat'ta operasyon başlatılmıştı. Operasyonda, 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:07 Kaynak: AA
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