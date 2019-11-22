Son Dakika › Güncel › Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 46 kişi hakkında... - Son Dakika
Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 46 kişi hakkında...
6 saat önce
Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:13 Kaynak: AA
Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirince sosyal medyada tepki çekti İYİ Partili Aytunç Çıray'dan Bülent Arınç'a FETÖ'nün Kozmik Oda kumpasının ortağısın suçlaması Ankara'da FETÖ soruşturması! 2'si teğmen, 90'ı astsubay olmak üzere 92 askere gözaltı Bursa'da hırsızlık yapan zanlılar fotokapanla tespit edildi