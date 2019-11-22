Son Dakika Haberleri: Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Son Dakika Güncel Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

6 saat önce

Bursa merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon, System.String[]

Bursa merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında aralarında muvazzaf askerler ile askeri okullarla ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 46 kişinin Bursa'daki büfe telefonlarından örgütün mahrem imamlarınca ardışık ve periyodik olarak arandıklarını tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 muvazzaf yüzbaşı, 7'si muvazzaf 9 üsteğmen, bir muvazzaf teğmen, 14'ü muvazzaf 16 astsubay, 2'si muvazzaf 3 uzman çavuş ve askeri okulla ilişiği kesilen 15 öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kırıkkale, Eskişehir, Antalya, Tunceli, İzmir, Muş, Muğla, Hatay, Mardin, Yozgat, Van, Hakkari, Malatya, Çankırı, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mersin'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, gözaltı kararı verilen 46 zanlıyı yakaladı.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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