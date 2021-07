Son dakika haber: BURSA MERKEZLİ 3 İLDE 'CHANGE OTOMOBİL' ÇETESİNE OPERASYON - Son Dakika

BURSA merkezli 3 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, yurt dışından kayıt dışı getirilerek, kimlik bilgileri değiştiren araçların satışa sunulmasıyla ilgili 15 şüpheli yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, yurt dışından kayıt dışı getirilerek, çalıntı veya kullanılamayacak derecede ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerinin (şasilerinin) değiştirilerek (change), tescilli bir araç oluşturulup ayıpsız ve normal olarak piyasa sürülmesi ile ilgili 'Komşu-1' adlı geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bursa merkezli Edirne ve Giresun'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 15 şüpheli, ev ve iş yerlerinde yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 10 milyon TL olan, şasileri değiştirilerek satılan ve satışa sunulan 50 araç ile ilgili çok sayıda doküman, şasilerin değiştirilmesinde kullanılan numaratör ve materyallere el konuldu. Ayrıca yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1200 adet 9 mm fişek, 82 adet av tüfeği kartuşu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 bin TL'lik ziynet eşyası, 14 bin TL, 7 bin 200 euro ve 15 bin dolar nakit para, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 28 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan S.M.S. (32), R.S.S. (37), G.S. (22), K.K. (25), C.A. (41), Ü.Y. (24), M.Ş. (47), T.T. (29), B.B. (55), S.Y. (34), S.K. (30), H.İ.T. (51), N.O. (43), M.Y. (52) ve E.T. (44), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.