Bursa merkezli 4 ilde iş insanlarını tehdit edip, şantaj yapan suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama - Son Dakika

Bursa merkezli 4 ilde iş insanlarını tehdit edip, şantaj yapan suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama

Bursa merkezli 4 ilde, iş insanları tehdit edip, şantajda bulunan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden, 9'u tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ucuza aldıkları arazileri tehdit ve şantajla zorlayarak yüksek fiyatlara satmak isteyen, iş insanlarını koruma vaadiyle yüksek miktarda haraç isteyen ve bu yolla haksız kazanç sağlayan organize suç örgütünü 6 ay takip etti. Bunun sonucunda harekete geçen ekipler, geçen Cuma günü Bursa merkezli olmak üzere İstanbul, Afyonkarahisar ve Ankara'da 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, balistik yelek ve çok sayıda çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

9'U TUTUKLANDI

Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 9 şüpheli ise geçen Salı günü, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında tehdit, şantaj ve nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden örgüt lideri olduğu tespit edilen E.K., örgüt yöneticileri A.A. ve M.S. ile örgüt üyeleri İ.A., A.Ö., M.A., C.G., C.V., R.Ç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.