Bursa merkezli 5 ilde FETÖ'nün

Bursa merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, aralarında muvazzaflar ile askeri okullarla ilişiği kesilen öğrencilerin de olduğu 13 şüphelinin kentteki büfe telefonlarından örgütün mahrem imamlarınca ardışık ve periyodik olarak arandıklarını tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 muvazzaf albay, 2 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 2 emekli astsubay ve askeri okulla ilişiği kesilen 7 öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için Bursa, Ankara, Eskişehir, Amasya ve Çankırı'da belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.