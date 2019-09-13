Son Dakika Haberleri: Bursa merkezli 5 ilde narkotik operasyonu
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Bursa merkezli 5 ilde narkotik operasyonu

1 saat önce

Bursa narkotik polisi, geçtiğimiz aylarda rekor miktarda ele geçirilen yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hapları piyasaya süren şahıslara yönelik Bursa merkezli 5 ayrı ilde operasyon düzenledi.

Bursa merkezli 5 ilde narkotik operasyonu, System.String[]

Bursa narkotik polisi, geçtiğimiz aylarda rekor miktarda ele geçirilen yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hapları piyasaya süren şahıslara yönelik Bursa merkezli 5 ayrı ilde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında iş adamlarının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz aylarda Bursa, Samsun, Erzurum, Karaman, Eskişehir, İstanbul ve Balıkesir'de yaptıkları operasyonla 430 bin adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirdi. Şimdiye kadar Türkiye'de ele geçirilen en yüksek miktar olan hapların nereden ve kimler tarafından piyasaya sürüldüğünün peşini bırakmayan Bursa narkotik polisi, konuyla ilgili Bursa, Van, Adana, İstanbul ve Balikesir'de çok sayıda kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu hapları piyasaya sürdükleri tespit edilen ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
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