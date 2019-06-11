Son Dakika Haberleri: Bursa merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı
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Bursa merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı

50 dakika önce

Bursa merkezli 5 ilde, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ile çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Bursa merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı, System.String[]
Bursa merkezli 5 ilde, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ile çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.
Bursa Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, örgüt adına kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve tehdit" suçlarını işlediği iddiasıyla 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerinin Bursa, Yalova, Diyarbakır, Kocaeli ve İstanbul illerinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda kurusıkıdan çevirme 2 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 107 av tüfeği fişeği, 16 tabanca mermisi, 50 kurusıkı mermisi ve 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Firari 5 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:56 Kaynak: AA
Bursa, Güncel
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