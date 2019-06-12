Son Dakika Haberleri: Bursa merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 28 gözaltı
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Bursa merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 28 gözaltı

43 dakika önce

BURSA merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan çete üyesi 28 şüpheli gözaltına alınırken, 2 tabanca, 8 av tüfeği ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 28 gözaltı, System.String[]
BURSA merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan çete üyesi 28 şüpheli gözaltına alınırken, 2 tabanca, 8 av tüfeği ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çetenin kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Haklarında ihbar bulunan çete üyelerini takibe alan KOM ekipleri çete üyesi olduğu tespit edilen 33 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kişiler hakkında yakalama kararı alan ekipler, merkez Bursa olmak üzere  Diyarbakır, İstanbul, Yalova ve Kocaeli illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 28'i yakalanırken şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 107 av tüfeği fişeği, 16 tabanca mermisi, 16 hint keneviri kökü ve 50 kurusıkı mermisi ele geçirildi.
Polis, 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:00 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
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