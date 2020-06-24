Bursa merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklandı.

Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı, 11'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Dün, Bursa'nın Gemlik ilçesi ile İstanbul, Konya, Kocaeli ve Trabzon'daki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 şüpheliyi yakalamıştı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, 1 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve kokain, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:01 Kaynak: AA

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