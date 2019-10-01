Son Dakika Haberleri: Bursa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6'sı polis 19 kişi gözaltına alındı
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Bursa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6'sı polis 19 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 24 kişiye operasyon düzenlendi.

Bursa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6'sı polis 19 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 24 kişiye operasyon düzenlendi. Bursa merkezli 6 ilde yapılan operasyonda aralarında 6 polisin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan şahısların adreslerini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde Bursa merkez olmak üzere Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan TEM ekipleri, aralarında 1'i emekli, 5'i ihraç 6 polis memurunun da bulunduğu 19 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ilk işlemleri için emniyete götürülürken, firari 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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