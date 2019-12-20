Bursa merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Bursa merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

6 saat önce

Bursa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

Bursa merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon, System.String[]

Bursa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında aralarında muvazzaf askerler ile askeri okullarla ilişiği kesilen öğrencilerin de olduğu 17 kişinin kentteki büfe telefonlarından örgütün mahrem imamlarınca ardışık ve periyodik olarak arandıklarını tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, meslekten ihraç edilmiş bir yarbay, biri muvazzaf 2 yüzbaşı, biri emekli ve biri meslekten ihraç edilmiş 2 üsteğmen, 3'ü muvazzaf 4 astsubay, bir muvazzaf uzman çavuş ve askeri okulla ilişiği kesilen 7 öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa, Ankara, İzmir, Kayseri, Hatay, Balıkesir ve Eskişehir'de belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, söz konusu 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

Diğer üç kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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