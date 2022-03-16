Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika
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Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı

16.03.2022 10:07
Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı

BURSA merkezli 7 ilde, polisin eş zamanlı düzenlediği narkotik operasyonunda, 56 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

BURSA merkezli 7 ilde, polisin eş zamanlı düzenlediği narkotik operasyonunda, 56 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaparak para aklayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 6 aylık süreçte farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli, tutuklandı. Suça karışan diğer şüphelilere yönelik İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren ekipler; Bursa, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.Dron ve narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen adreslerde arama yapıldı. 55 adres ve 15 araçtaki aramalarda; 223 kilo bonzai, 10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin ecstasy, 3 bin 400 yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 1 hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca ile 268 mermi, 4 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. 56 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 14 ev, 12 araç ve 3 arsaya da savcılık talimatıyla el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı
Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı
Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı
Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı
Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı
Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı
Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı
Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı
Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı
Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika
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