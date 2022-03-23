Bursa merkezli 7 ildeki narkotik operasyonunda 63 tutuklama - Son Dakika

BURSA merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 82 kişiden 63'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaparak para aklayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı yürüten ekipler, 15 Mart tarihinde bin 500 polisin katılımıyla Bursa, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.