Bursa merkezli altın dolandırıcılığı operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen altın dolandırıcılığı operasyonunda 14 kişi yakalandı, yaklaşık 10 milyon lira tutarında altın ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçu" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kentte faaliyet gösteren bazı kuyumcular ile şüpheli kişilerin ikametlerinde altın eritip, içerisine bakır ve gümüş gibi madenleri karıştırarak ayarı ve gramı düşürülmüş altın elde edildiği ve değerinin üstünde satılarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Bursa, İstanbul ve Gaziantep'te 14 ev, 3 kuyumcu dükkanı, 3 kuyumcu atölyesi ve 1 villanın bodrum katında faaliyet gösteren atölyeye eş zamanlı arama yapıldı.

Villanın bodrum katının sahte altın basma amacıyla atölyeye dönüştürüldüğü belirleyen polis, adreslerde altın basımında kullanılan cumhuriyet altını kalıbı ile 1018 çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, tekli reşat, beşli reşat ve Osmanlı lirası gibi çeşitli türde altın ile yaklaşık 8 kilogram ağırlığında eritilmiş hurda altın ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Altınların yaklaşık piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu, 1 milyon 500 bin lira değerindeki altının ise ilgili kurumdan alınan rapora göre gramıyla oynadığı ve ayarı düşürüldüğü iddia edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 3 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.