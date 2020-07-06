Bursa merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 16 zanlıdan 14'ü adliyeye sevk edildi.

Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 16 zanlıdan 14'ü adliyeye sevk edildi.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütün yeniden yapılanma çalışmalarında bulundukları iddiasıyla Bursa, Konya, Giresun ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce FETÖ'ye ait okul ve dershanelerde çalışan 13 öğretmen ile kamu görevinden ihraç edilmiş bir ebe adliyeye sevk edildi.

Diğer 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen 10 kişiyi yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt mensupları arasında kaybolan irtibat, ilişki, birlik ve beraberliği yeniden sağlamaya, örgüt tabanını tekrar toplamaya çalıştıkları iddia edilen zanlılar hakkındaki soruşturma kapsamında, tabelası bulunmayan illegal dershaneler açarak, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle kamu görevlerinden ihraç edilen ve FETÖ'nün kapatılan özel okullarında görev yapan öğretmenleri istihdam ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik 29 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu görevlileri ve yargı mensuplarına gıyaben hakaret etmek suretiyle suç işledikleri, örgüt üyeliğinden aranan şüphelilere para ve gıda yardımında bulundukları da tespit edilen 26 zanlıdan 16'sı Bursa, Konya, Giresun ve Manisa'da Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanmıştı.

Manisa, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son Dakika

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