Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Bursa merkezli yapılan operasyonda 2'si Bursa'dan olmak üzere toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Bursa merkezli yapılan operasyonda 2'si Bursa'dan olmak üzere toplamda 13 kişi gözaltına alındı.


Bursa'da ankesör/büfe telefonlarından mahrem imamlarınca ardışık, periyodik, şifreli olarak arandıkları tespit edilen; 1 çalışan albay, 2 çalışan üsteğmen, 1 çalışan astsubay, 2 emekli astsubay, 7 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa merkezli, Ankara, Amasya, Çankırı ve Eskişehir olmak üzere 5 ilde 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Bursa'da 2, Ankara'da 5, Amasya'da 2, Çankırı'da 1 ve Eskişehir'de 3 kişi gözaltına alındı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
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