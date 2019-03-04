Son Dakika Haberleri: Bursa Merkezli Fetö Soruşturması Kapsamında 25'i Muvazzaf 50 Şüpheli Hakkında Yakalama Kararı...

Bursa Merkezli Fetö Soruşturması Kapsamında 25'i Muvazzaf 50 Şüpheli Hakkında Yakalama Kararı...

45 dakika önce

Bursa merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 25'i muvazzaf 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Merkezli Fetö Soruşturması Kapsamında 25'i Muvazzaf 50 Şüpheli Hakkında Yakalama Kararı..., System.String[]
Bursa merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 25'i muvazzaf 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:34 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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