Bursa Merkezli Fetö Soruşturması Kapsamında 25'i Muvazzaf 50 Şüpheli Hakkında Yakalama Kararı...
45 dakika önce
Bursa merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 25'i muvazzaf 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bursa
merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 25'i muvazzaf 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:34 Kaynak: AA
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