HEPSİ TUTUKLANDI
Bursa merkezli 2 ilde, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Bursa, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Bursa merkezli fuhuş operasyonunun 10 şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika
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