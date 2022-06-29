Bursa merkezli kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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Bursa merkezli kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı

29.06.2022 08:23
Bursa merkezli kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı

BURSA merkezli 2 ilde kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA merkezli 2 ilde kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin referansla müşterilerini artırdığı ve gönderilen katalog üzerinden anlaştıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından aralarında yurt dışından getirilenlerin de olduğu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, dün sabah Bursa'da 9, Kocaeli'de ise 1 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4'ü aynı aileden 10 şüpheli gözaltına alındı.

14 KADIN KURTARILDI

Şüphelilerin ev ve üst aralamalarında 14 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, fuhuştan elde edildiği tespit edilen 32 bin lira, 51 dolar, 20 euro ve 27 bin Özbekistan Somu ele geçirildi. Çetenin referansla müşterilerini arttırdığı ve gönderilen katalog üzerinden anlaştıkları belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonda ayrıca 14 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Fuhşa sürüklenen kadınlar, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa merkezli kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa merkezli kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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