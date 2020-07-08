Bursa merkezli organize suç şebekesi operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

Bursa merkezli organize suç şebekesi operasyonu: 18 gözaltı

- Bursa merkezli organize suç şebekesi operasyonu: 18 gözaltı Bursa merkezli 4 ilde organize suç şebekelerine yönelik operasyonda 21 adrese düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, 9 kişi tutuklandı.

- Bursa merkezli organize suç şebekesi operasyonu: 18 gözaltı

Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor

BURSA - Bursa merkezli 4 ilde organize suç şebekelerine yönelik operasyonda 21 adrese düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, 9 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ay süreyle yürütülen operasyonda Bursa merkezli, İstanbul, Afyonkarahisar ve Ankara'da 21 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Bursa ve diğer illerde çok sayıda iş adamına ulaşarak çökmeye çalışan, ucuza aldıkları arazileri tehdit ve şantajla zorlayarak yüksek fiyatlara satmak isteyen, sizi koruyoruz diyerek yüksek miktarda haraç istedikleri anlaşılan, bu yolla haksız kazanç sağlamayı hedefleyen organize suç örgütü, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonla çökeltildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, balistik yelek ve çok sayıda çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında tehdit, şantaj ve nitelikli yağmaya teşebbüs suçlarından hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte 6 Temmuz günü günü adli makamlara sevk edilen örgüt lideri E.K., örgüt yöneticileri A.A. ve M.S. ile örgüt üyeleri İ.A., A.Ö., M.A., C.G., C.V., R.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa merkezli organize suç şebekesi operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 16:26 Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 13:19 Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:30 Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti 09:03 Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki 08:48 Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
22:54
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
22:52
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
21:49
Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
21:46
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
19:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 23:09:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa merkezli organize suç şebekesi operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]