BURSA MERKEZLİ 'RÜŞVET, EVRAKTA SAHTECİLİK VE HIRSIZLIK' OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA

BURSA merkezli 3 ilde düzenlenen, 'Rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık' operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, bir operasyonda rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık yaptıkları yönünde Armutlu Asmalıdere Orman İşletme Şefliğinde görevli memur M.İ. (57) ile Armutlu Selimiye Orman Kooperatifi Başkan Yardımcısı H.O.'nun (33) isminin geçmesi üzerine soruşturma başlattı. Bunun üzerine harekete geçen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, yaptıkları takip sonucunda Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Hayriye ve Selimiye köyleri arasındaki ormanlık alanda kesimine izin verilen ağaçların kamyonlara yüklenme tonajının düşük gösterildiği, kalan kısmın ise fırıncılara satıldığını tespit etti.

YOLDA SORUN OLMAMASI İÇİN SAHTE EVRAK DÜZENLENMİŞ

Öte yandan bölgede kesimi yasak olan 'Kocayemiş' adı verilen ve çiçekçilerin aranjman çevresinde kullandıkları ürünün de İstanbul'da işyeri olan G.Y. (55) isimli çiçekçi tarafından, Orman İşletme Memuru M.İ.?ye pay verilerek toplandığı takip sonucunda ortaya çıktı. Evraklara bakıldığında ise Kocayemiş yerine değeri olmayan 'Süpürge çalısı' olarak kayıtlara geçtiği görüldü.

Yapılan operasyon kapsamında orman memuru M.İ, rüşvete aracılık ettiği öne sürülen kooperatif başkan yardımcısı H.O. ve İstanbul'da çiçekçilik yapan G.Y. ile bu kişilerle iş birliği içinde olduğu değerlendirilen M.Y. ve S.C, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesine sevk edilen 5 şüpheliden M.İ, H.O. ve G.Y. tutuklanırken, M.Y. ve S.C ise adli kontrol şartıyla salıverildi.