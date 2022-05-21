BURSA MERKEZLİ 'RÜŞVET, EVRAKTA SAHTECİLİK VE HIRSIZLIK' OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

BURSA MERKEZLİ 'RÜŞVET, EVRAKTA SAHTECİLİK VE HIRSIZLIK' OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA

21.05.2022 12:15

BURSA merkezli 3 ilde düzenlenen, 'Rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık' operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

BURSA merkezli 3 ilde düzenlenen, 'Rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık' operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, bir operasyonda rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık yaptıkları yönünde Armutlu Asmalıdere Orman İşletme Şefliğinde görevli memur M.İ. (57) ile Armutlu Selimiye Orman Kooperatifi Başkan Yardımcısı H.O.'nun (33) isminin geçmesi üzerine soruşturma başlattı. Bunun üzerine harekete geçen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, yaptıkları takip sonucunda Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Hayriye ve Selimiye köyleri arasındaki ormanlık alanda kesimine izin verilen ağaçların kamyonlara yüklenme tonajının düşük gösterildiği, kalan kısmın ise fırıncılara satıldığını tespit etti.

YOLDA SORUN OLMAMASI İÇİN SAHTE EVRAK DÜZENLENMİŞ

Öte yandan bölgede kesimi yasak olan 'Kocayemiş' adı verilen ve çiçekçilerin aranjman çevresinde kullandıkları ürünün de İstanbul'da işyeri olan G.Y. (55) isimli çiçekçi tarafından, Orman İşletme Memuru M.İ.?ye pay verilerek toplandığı takip sonucunda ortaya çıktı. Evraklara bakıldığında ise Kocayemiş yerine değeri olmayan 'Süpürge çalısı' olarak kayıtlara geçtiği görüldü.

Yapılan operasyon kapsamında orman memuru M.İ, rüşvete aracılık ettiği öne sürülen kooperatif başkan yardımcısı H.O. ve İstanbul'da çiçekçilik yapan G.Y. ile bu kişilerle iş birliği içinde olduğu değerlendirilen M.Y. ve S.C, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesine sevk edilen 5 şüpheliden M.İ, H.O. ve G.Y. tutuklanırken, M.Y. ve S.C ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

BURSA MERKEZLİ 'RÜŞVET, EVRAKTA SAHTECİLİK VE HIRSIZLIK' OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA
BURSA MERKEZLİ 'RÜŞVET, EVRAKTA SAHTECİLİK VE HIRSIZLIK' OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA
BURSA MERKEZLİ 'RÜŞVET, EVRAKTA SAHTECİLİK VE HIRSIZLIK' OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA

YORUMLAR
500
Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı Yalova'da kablo ve odun hırsızlığı zanlısına tutuklama Yalova'da kablo ve odun hırsızlığı zanlısına tutuklama
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Armutlu, Yalova, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA MERKEZLİ 'RÜŞVET, EVRAKTA SAHTECİLİK VE HIRSIZLIK' OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
11:33 Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak
11:06 Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda soyunan kadından Rusya protestosu
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 12:23:37. #1.12#
SON DAKİKA: BURSA MERKEZLİ 'RÜŞVET, EVRAKTA SAHTECİLİK VE HIRSIZLIK' OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement