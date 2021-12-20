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Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

20.12.2021 17:19

Son dakika haberleri... Bursa merkezli düzenlenen operasyonda 31 bin 502 litre etil alkol ve 57 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli düzenlenen operasyonda 31 bin 502 litre etil alkol ve 57 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yasal olmayan yollarla etil alkol imal edenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yasal olmayan yollarla etil alkol üreticisi ve bayilerinden temin ettikleri etil alkolleri sahte içkiye dönüştüren ve üzerine bastırdıkları yüzey temizleyicisi, dezenfektan etiketleri yapıştırarak kargo yoluyla satış yaptığı belirlenen suç örgütünü fiziki ve teknik takibe alarak 5 ay boyunca izledi. Bursa, İstanbul, Mersin, Aydın, Malatya, Denizli, Gaziantep, İzmir, Amasya illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda değişik marka ve bilgileri içeren çok miktarda etil alkol ile kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Bu çalışmaların ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla organize suç örgütü elebaşı ve üyelerine yönelik Bursa, İstanbul, İzmir ve Kırklareli'nde aralarında alkol üretimi yapan bir fabrika olmak üzere toplam 22 adreste 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 31 bin 502 litre etil alkol ve 57 bin 500 litre sahte içki, bin 311 sahte etiket, 5 bin 311 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma, 51 adet alkol kiti, sahte kimlik, alkol metre, 9 bin 22 adet boş şişe, bidon, damacana, 10 bin 250 adet alkollü içki şişe kapağı, 1 tabanca, şarjör ve 5 tabanca fişeği, 269 adet dezenfektan, 1,5 gram kubar esrar ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet, Alkol, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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