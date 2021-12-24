Bursa merkezli sahte içki operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yasal olmayan yollarla etil alkol imal edenlere yönelik çalışmada, 20 Aralık'ta Bursa, İstanbul, Mersin, Aydın, Malatya, Denizli, Gaziantep, İzmir ve Amasya'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 10 şüphelinin ise İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri, üretici ve bayilerden temin ettikleri etil alkolleri yasal olmayan yollarla sahte içkiye dönüştüren ve bastırdıkları yüzey temizleyicisi, dezenfektan etiketlerini yapıştırarak kargo yoluyla satış yaptığı belirlenen suç örgütünü fiziki ve teknik takibe alarak 5 ay boyunca izlemişti.

Bu çalışmaların ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla organize suç örgütü elebaşı ve üyelerine yönelik 9 ildeki 22 adrese 20 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, 31 bin 502 litre etil alkol ve 57 bin 500 litre sahte içki, 1311 sahte etiket, 5 bin 311 alkollü içki yapımında kullanılan aroma, 51 alkol kiti, sahte kimlik, alkolmetre, 9 bin 22 boş şişe, bidon, damacana, 10 bin 250 şişe kapağı, 1 tabanca, şarjör ve 5 tabanca fişeği, 269 dezenfektan, 1,5 gram kubar esrar ile çok sayıda doküman ele geçirilmişti.