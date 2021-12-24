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Bursa merkezli sahte içki operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bursa merkezli sahte içki operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

24.12.2021 07:35
Bursa merkezli sahte içki operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Bursa merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yasal olmayan yollarla etil alkol üreticisi ve bayilerinden temin ettikleri etil alkolleri sahte içkiye dönüştüren ve üzerine bastırdıkları yüzey temizleyicisi, dezenfektan etiketleri yapıştırarak kargo yoluyla satış yaptığı belirlenen suç örgütünü fiziki ve teknik takibe alarak 5 ay boyunca izledi.

Bursa, İstanbul, Mersin, Aydın, Malatya, Denizli, Gaziantep, İzmir, Amasya illerindeki operasyonlarda değişik marka ve bilgileri içeren çok miktarda etil alkol ile kaçak ve sahte içki ele geçirdi.

Bu çalışmaların ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla organize suç örgütü elebaşı ve üyelerine yönelik Bursa, İstanbul, İzmir ve Kırklareli'nde aralarında alkol üretimi yapan bir fabrika olmak üzere toplam 22 adreste 26 şüpheliye yönelik 20 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Operasyonda, 31 bin 502 litre etil alkol ve 57 bin 500 litre sahte içki, 1311 sahte etiket, 5 bin 311 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma, 51 adet alkol kiti, sahte kimlik, alkol metre, 9 bin 22 adet boş şişe, bidon, damacana, 10 bin 250 adet alkollü içki şişe kapağı, 1 tabanca, şarjör ve 5 tabanca fişeği, 269 adet dezenfektan, 1,5 gram kubar esrar ile çok sayıda doküman ele geçirilmişti.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Alkol, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa merkezli sahte içki operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa merkezli sahte içki operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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