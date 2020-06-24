Bursa merkezli uyuşturucu çetesi operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika

Bursa merkezli uyuşturucu çetesi operasyonunda 11 tutuklama

BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, uyuştucu ticareti yapan çetenin üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, uyuştucu ticareti yapan çetenin üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'adam yaralama', 'adam kaçırma' ve 'uyuşturucu ticareti yapma' gibi çok sayıda suçun faili olan çeteyi takibe aldı. Uzun süreli teknik ve fiziki takip ile kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Bursa ile İstanbul, Kocaeli, Konya ve Trabzon'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak,

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 450 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve kokain, 4 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

13 şüpheli, Gemlik ilçesinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 13 kişiden 11'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, bir kişi de adli kontrol şartıyla salındı. Tutuklanan 11 kişi ise Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Diğer 6 kişinin işlemleri ise sürüyor.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa merkezli uyuşturucu çetesi operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika

Son Dakika

22:37 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 19:42 İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:42 Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
21:22
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
20:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:39:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa merkezli uyuşturucu çetesi operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]