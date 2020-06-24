Bursa merkezli uyuşturucu çetesi operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika

BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, uyuştucu ticareti yapan çetenin üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'adam yaralama', 'adam kaçırma' ve 'uyuşturucu ticareti yapma' gibi çok sayıda suçun faili olan çeteyi takibe aldı. Uzun süreli teknik ve fiziki takip ile kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Bursa ile İstanbul, Kocaeli, Konya ve Trabzon'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak,

gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 450 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve kokain, 4 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

13 şüpheli, Gemlik ilçesinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 13 kişiden 11'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, bir kişi de adli kontrol şartıyla salındı. Tutuklanan 11 kişi ise Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Diğer 6 kişinin işlemleri ise sürüyor.