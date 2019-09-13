Son Dakika Haberleri: Bursa merkezli "uyuşturucu etkili hap" operasyonları
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Bursa merkezli "uyuşturucu etkili hap" operasyonları

1 saat önce

Bursa merkezli 9 ilde 3 aydır sürdürülen operasyonlarda, ihraç amaçlı üretilen ancak yasa dışı yollarla piyasaya sürülen uyuşturucu etkili 430 bin hap ele geçirildi, 20 şüpheli yakalandı.

Bursa merkezli

Bursa merkezli 9 ilde 3 aydır sürdürülen operasyonlarda, ihraç amaçlı üretilen ancak yasa dışı yollarla piyasaya sürülen uyuşturucu etkili 430 bin hap ele geçirildi, 20 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına gönderilmesi için üretilmiş, uyuşturucu madde içeren yeşil reçeteye tabi ilaçların ülke içinde piyasaya sürülmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa merkezli Samsun, Erzurum, Karaman, Eskişehir, İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda, söz konusu özelliklerde 430 bin hap ele geçirildi. Bu kapsamda, Van, Adana, İstanbul ve Balıkesir'de uyuşturucu madde ihtiva eden reçeteye tabi ilaçları reçetesiz sattığı belirlenen 20 şüpheli daha gözaltına alındı.

Çalışma kapsamında, daha önce 16 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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