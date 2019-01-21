Bursa Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen bazı şüphelilere ait Bursa, İstanbul ve Aydın'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, İ.E, M.Ç, M.S.A, M.Ö, E.U. ve E.Ç. yakalandı.



Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 445 gram metamfetamin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazinin yanı sıra uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 755 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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