Son Dakika Haberleri: Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu

Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu

27 dakika önce

Bursa ve İstanbul'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaklaşık bin polisin katılımıyla dün gerçekleştirilen şafak operasyonunda yakalanan 25 kişiden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bursa ve İstanbul'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaklaşık bin polisin katılımıyla dün gerçekleştirilen şafak operasyonunda yakalanan 25 kişiden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlılardan 13'ü adliyeye sevk edildi.

12 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa merkez ve Gemlik ilçesi ile İstanbul'daki bazı adreslere, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polisin katılımıyla dün operasyon düzenlenmişti.

Drone ile havadan takip edilen operasyonda, gözaltına alınan 25 şüphelinin ev, iş yeri ve depolarında narkotik dedektör köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu, 13 ecstasy hap, satışa hazır bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 tüfek ile 185 fişek ele geçirilmişti.

İstanbul, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için UEFA'dan açıklama: Yer değişikliği gündemde yok HDP'li Nusaybin Belediye Başkanına terörden gözaltı HDP'ye PKK/KCK operasyonu: 4'ü belediye başkanı toplam 9 kişiye gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:38:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]