Son Dakika Haberleri: Bursa Mermer Madeninde Göçük Anbean Kameralara Böyle Yansıdı

Bursa Mermer Madeninde Göçük Anbean Kameralara Böyle Yansıdı

1 saat önce

Mermer madeninde göçük anbean kameralara böyle yansıdıBursa'nın Orhaneli İlçesinde bir mermer ocağında göçük meydana geldi.

Mermer madeninde göçük anbean kameralara böyle yansıdı

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde bir mermer ocağında göçük meydana geldi. İşçilerin göçükten önce meydana gelen küçük çaplı kaymaları görüp maden sahasını boşaltması ise olası bir faciayı önledi. Göcük anı ise amatör kameralarca anbean kaydedildi. Göçükte ölen ya da yaralanan olmazken, 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir mermer ocağında öğle saatlerinde ufak bir göçük meydana geldi. Bu göçüğün ardından ocaktaki çalışanlar boşaltılırken, mermer ocağında akşam saatlerinde büyük bir çökme meydana geldi. Yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki mermer ocağı, büyük bir gürültüyle tamamen çöktü. Ocakta kimsenin çalışmaması faciayı önlerken 2 iş makinesi enkazın altında kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:37 Kaynak: DHA

Orhaneli, Bursa, Güncel
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