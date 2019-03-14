Bursa Mermer Ocağındaki Olası Facia Saatler Kala Önlendi

Bursa
'nın Nilüfer ilçesindeki mermer ocağında kimsenin çalışmadığı bir anda göçük meydana geldi. Bir iş makinesi göçük altında kalırken, o anlar amatör kameralar tarafından an be an görüntülendi. Maden
Müdürü Asım Özgan, Bütün personelimiz ocaktan ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra toprak kayması yaşandı. Yaralı yok, can kaybı yok dedi.
Olay, 4 gün önce sabah saatlerinde merkez Nilüfer İlçesi İnegazi Mahallesinde bulunan Nezih Kümbet
'e ait mermer ocağında sabah saatlerinde meydana geldi. Mesai başladığında, ocak yetkilileri daha önceden takip ettikleri çatlağın büyüdüğünü fark edip çalışanları tahliye etti. Tahliyeden birkaç saat sonra kimsenin kalmadığı bir anda ocakta büyük bir çökme meydana geldi. Yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki mermer ocağı, 30 saniye içerisinde büyük bir gürültüyle tamamen çöktü. Ocakta kimsenin çalışmaması faciayı önlerken bir iş makinesi göçüğün altında kaldı. Bu anlar ise işçilere ait amatör kameralar tarafından an be an görüntülendi.
FACİA, SAATLER KALA ÖNLENDİ
Yaşanan olayla ilgili bilgiler veren Maden Müdürü Asım Özgan, Bölgemizde son günlerde aşırı yağışlar vardı. Ocaktaki kademelerimizin arka kısmında kille karışık bir toprak yapısı var. Kil aşırı suda şişme yapabiliyor, bu sebeple o bölgeyi sürekli takip ediyorduk. Ocağın alt kısımlarında bazı çatlakların oluştuğunu gözlemlemiştik. Bu olay üzerine bölgedeki personelimizi oradan uzaklaştırmıştık. Personelimiz risk olmayan başka bir kısımda çalıştırıyorduk. Olayın yaşandığı gün sabah erken saatlerde çatlakların büyüdüğünü gözlemledik. Bu sefer ise komple ocaktaki çalışmalarımızı durdurduk. Bütün personelimiz ocaktan ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra toprak kayması yaşandı dedi.
YARALI YOK, CAN KAYBI YOK
Olayda sadece maddi hasar meydana geldiğini belirten Özgan, Olay yerinde sadece arızalandığı için çıkaramadığımız bir iş makinemiz vardı. Makinemizin bir parçası birkaç gün önce tamire gönderilmişti ve makinemiz gayri faal durumdaydı. O makine toprağın altında kaldı. Kullanılamaz bir hale geldi. Biz, kimseye bir şey olmadığı için şükrediyoruz. Yaralı yok, can kaybımız yok. Şu an ocaktaki çalışmaları durdurduk. Yetkili kurumlara bildirilerimizi yaptık. Gerekli denetimlerin ardından hafriyatı güvenli bir şekilde kaldırıp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Medyada 2 operatörün canını zor kurtardığına dair söylemler yer aldı. Orada duran 2 iş makinesinden bu çıkarımı yapmışlar ancak makinelerin biri güvenli yerde park halindeydi, bir hasar almadı ve içinde operatör yoktu. Diğer makinemiz ise arızalı olan göçük altında kalan makine idi. Olayın yaşanacağını biliyor ve bekliyorduk. Herkes güvenli noktalardan ocağı gözlemliyordu, bazı arkadaşlarımız olay anını kameraya alıyorlardı. Bu durumda aşağıda personel olması mantığa aykırı bir durumdur şeklinde konuştu.Özgan, çalışmaların durdurulduğuna da dikkat çekerek, Şu an gerekli tedbirler alındı ve riskli bölgeye kimsenin girmesine müsaade edilmiyor dedi.