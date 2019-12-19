Son Dakika › Güncel › Bursa mert alparslan'ın cesedinin sarp araziden indirilme anı - Son Dakika
Bursa mert alparslan'ın cesedinin sarp araziden indirilme anı
6 saat önce
BURSA Mert Alparslan'ın cesedinin sarp araziden indirilme anı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:14 Kaynak: DHA
BURSA Mert Alparslan'ın cesedinin sarp araziden indirilme anı
Son Dakika Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı