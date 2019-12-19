Bursa mert alparslan'ın cesedinin sarp araziden indirilme anı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa mert alparslan'ın cesedinin sarp araziden indirilme anı - Son Dakika

Bursa mert alparslan'ın cesedinin sarp araziden indirilme anı

6 saat önce

BURSA Mert Alparslan'ın cesedinin sarp araziden indirilme anı.

BURSA Mert Alparslan'ın cesedinin sarp araziden indirilme anı

Bursa mert alparslan'ın cesedinin sarp araziden indirilme anı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:14 Kaynak: DHA
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