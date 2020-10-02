Bursa Millet Kütüphanesi hizmete açıldı - Son Dakika

Bursa Millet Kütüphanesi hizmete açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Bursa Millet Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Bursa Millet Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı.

Millet Bahçesindeki kütüphanenin açılış töreninde bir konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kentte bulunduğu sırada bölgenin Millet Bahçesi olarak kazandırılmasıyla alakalı kendisine talimatta bulunduğunu, hazırladıkları projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sunduklarını ve çalışmaların başladığını anlattı.

Bursa spor'un şampiyonluk kazandığı ve takım için önemli hatıraları barındıran bu alanın hem Altıparmak hem de Kültürpark'la iç içe olduğunu belirten Aktaş, şunları ifade etti:

"Yaptığımız çalışmalar ile sosyal alanları, otoparkı, yürüyüş ve koşu yolları, yeşil alanları gibi özellikleriyle Bursa'ya yakışan bir Millet Bahçesi oldu. Millet Bahçemizin hemen yanı başındaki kapalı spor salonu ve idari binalarımızın olduğu alanı da bu bahçeye dahil edeceğimizi daha önce ifade etmiştik. Buranın yıkımı esnasında da konuşulanları biliyorum. Üzülerek söylüyorum ki buraların ranta kurban edileceği, birileri tarafından ifade edildi ama Allah'a hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Bursa'daki yaşlı, genç, kadın, erkek, çocuklarımız, her birinin istifade edeceği çok ama çok güzel bir alana dönüştü burası."

Aktaş, Millet Bahçesi içinde yer alan, bin 700 metrekare alan üzerine konuşlanan 500 kişilik oturma kapasiteli Millet Kütüphanesini açacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"20 bin kitap kapasiteli, 22 bin kitaplık e-arşivimizle birlikte kitapsevere hizmet verecek olan kütüphanemiz pandemi sürecinden dolayı şimdilik sabah 09.00 akşam 18.00 arası açık kalacak. İnşallah yine o normal günlere döndüğümüzde biz burayı 7 gün 24 saat işleyen, uyumayan bir kütüphaneye dönüştüreceğiz. Kütüphanemizde 30 bilgisayarımızın yer aldığı bir bölüm mevcut, bu alan aynı zamanda EBA Destek Merkezi işlevi görevi de görecek. 2 adet okuma salonumuzun yanında yer alan kütüphanemizde mescit ve diğer müştemilatların da var olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum."

Engelli vatandaşların da rahatlıkla istifade edebileceği alanların bulunduğu kütüphanenin, Büyükşehir Belediyesinin ve Millet Kıraathaneleri ile entegre çalışacağını vurgulayan Aktaş, içeride Bursaspor ile alakalı bir anı duvarı oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

Aktaş, kütüphanenin, salgın sonrası farklı program ve etkinliklerin yapıldığı, okur yazar buluşmalarının gerçekleştiği, farklı atölyelere ev sahipliği yapan daha canlı ve yaşayan bir mekan haline geleceğini söyledi.

Kenti güzelleştirmek için çalışmalarına devam ettiklerini, Millet Bahçesi yapılan bölgedeki spor salonunu yıktıklarını anımsatan Aktaş, "Birileri konuştular, dediler ki 'Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini bu salondan kaldırmak için.' Allah'ın izniyle huzurunuzda bir kere daha ifade ediyorum. Onda da proje yarışması başladı, Mimarlar Odamız ile birlikte hareket ediyoruz. İnşallah o spor salonunu bitirdiğimizde, o güzel yapıyı ayağa kaldırdığımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini, hep beraber tabelasını oraya takacağız."

"Millet Bahçesi kavramının bugün hayata geçtiğini görüyoruz"

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da 2018 yılı 24 Haziran seçimlerine giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde Millet Bahçesi kavramını ortaya koyduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Yine aynı beyannamede Millet Kıraathanesi kavramıyla karşılaşmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim bu ülkenin 2023, 2053, 2071 vizyonu çerçevesinde bakageldiğimizde hep ileriye dönük Türkiye'yi, Bursa'yı, vatanımızı, Anadolu coğrafyasını çok daha güçlü yarınlara taşımak için vazgeçilmez bir irade ortaya koyuyor. İşte o Millet Bahçesi kavramının bugün hayata geçtiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, şimdi de Millet Kütüphanesinin Bursa'ya kazandırıldığını dile getirdi.

Parti olarak vatandaşa hizmet etme sevdasıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Milletimizin sahip olduğu gelenekleri ileriye taşımak, okuyan, araştıran ve kitapla bağı olan gençlerimiz sayesinde mümkün olacaktır. İnşallah bizler de gençlerimizin hizmetinde, gençlerimizin işini kolaylaştırmak maksadıyla bu güzel eserleri şehrimizin her tarafında yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz." dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da birçok şehirde inşa edilen Millet Kütüphanelerinin gelişen çağa uygun yapıları ve sağladıkları imkanlarla vatandaşların sıkça uğradığı sosyal mekanlar, sosyal kurumlar haline geldiğini söyledi.

Bu durumun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Canbolat, "Bugün Millet Bahçesi içerisinde yer alan bin 700 metrekare alana sahip Millet Kütüphanemiz, 2 adet okuma salonu, mescit, bebe bakım odası ve her türlü ihtiyaca cevap everecek diğer sosyal donatılara ve imkanlara sahiptir. Engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla faydalanabileceği bir tarzda inşa edilen kütüphanemiz, Bursa'mızın yüz akı yerlerinden biri olacaktır inşallah." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelası kesilerek, kütüphanenin açılışı yapıldı.

Bursa Millet Kütüphanesi hizmete açıldı
Bursa Millet Kütüphanesi hizmete açıldı
Bursa Millet Kütüphanesi hizmete açıldı
Bursa Millet Kütüphanesi hizmete açıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi, Millet Bahçeleri, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa Millet Kütüphanesi hizmete açıldı - Son Dakika


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