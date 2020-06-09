Bursa milletvekili Mesten'den yatırımcılara ziyaret - Son Dakika

Bursa milletvekili Mesten'den yatırımcılara ziyaret

Büyükorhan ilçesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekilli Osman Mesten, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun ile birlikte TKDK' dan destek alan işletmeleri ziyaret etti.

Bursa milletvekili Mesten'den yatırımcılara ziyaret, System.String[]

Büyükorhan ilçesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekilli Osman Mesten, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun ile birlikte TKDK' dan destek alan işletmeleri ziyaret etti.


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı döneminde süt üretim tesisi yatırım projesini sunarak TKDK' dan yaklaşık 765 ve 390 bin liralık hibe desteği İsmail Yılmaz ve Kamil Mehmet Arı Balaban mahallelerinde örnek olacak hayvancılık yatırımlarını hayata geçirdi.


Yatırımcıları ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten işletmeler ve bölgede hayvancılıktaki son gelişmeler ile ilgili bilgi alırken, TKDK destekleriyle modern hayvancılık faaliyetlerini sürdüren her iki yatırımcı aldıkları desteklerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Hayvan başına günlük yaklaşık 25 litre süt aldıklarını belirten yatırımcılar, hayvan sayılarını giderek artırdıklarını ve bunu desteklerle tamamladıkları yeni nesil ahırlarında hayvan refahı standartlarını sağlayarak başardıklarını söyledi.


TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun ise, bölgenin hayvancılığa uygun yapısı ve yem bitkisi yetiştiriciliği için geniş arazileriyle büyük ve küçükbaş hayvancılık için yeni ve modern tesislerin kurulmasına olanak sağladığının altını çizerek, vatandaşlarımızı ve çiftçilerimizi TKDK'nın hayvancılık ve diğer desteklerinden yararlanmaya davet etti. - BURSA

Milletvekili, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 01:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bursa milletvekili Mesten'den yatırımcılara ziyaret - Son Dakika

Son Dakika

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