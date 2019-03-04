Son Dakika Haberleri: Bursa Milletvekili Ödünç Açıklaması

Bursa Milletvekili Ödünç Açıklaması

18 dakika önce

Tanzim noktalarındaki sebze ve meyve satışlarının pazardaki fiyatlara olumlu yönde yansıdığını ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, bundan hem pazarcı esnafının hem de vatandaşın memnun olduğunu söyledi.

Bursa Milletvekili Ödünç Açıklaması, System.String[]
Tanzim noktalarındaki sebze ve meyve satışlarının pazardaki fiyatlara olumlu yönde yansıdığını ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, bundan hem pazarcı esnafının hem de vatandaşın memnun olduğunu söyledi.

Bursa'da seçim çalışmaları kapsamında Gürsu ilçesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, pazardaki esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Tezgahtan sebze ve meyve alan Ödünç, kimi tezgahın arkasına geçip satış da yaptı. Yaşlısından gencine herkesin teveccüh gösterdiği Ödünç, vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Pazar ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Ödünç, "Pazardaki esnafımızı gezdik. Pazar alışverişimizi yaptık. Elhamdülillah pazarda fiyatlar gayet uygun. Pazarımız bereketli bir şekilde geçiyor. Biz de cebimizdeki paraya göre sebzemizden meyvemize kadar aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, tanzim satışlarla birlikte pazardaki fiyatlarda belirli bir seviyeye kadar indi. Bundan hem satıcı olan esnafımız hem de vatandaşımız memnun. Bizler için önemli olan pazarda satış olmasıdır. Teyzelerimizin, annelerimizin, amcalarımızın, ağabeylerimizin pazar çantalarının dolmasıdır. Bu yönde yapılan çalışmaların Gürsu pazarına da yansıdığını görüyoruz. Katkısı olan herkese teşekkür ederiz" dedi. Daha sonda mahalle mahalle gezerek vatandaşla bir araya gelen ödünç, doğum günü olan bir gence ise sürpriz yaparak doğum günü pastasıyla kapısını çaldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:08 Kaynak: İHA

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